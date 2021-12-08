Ірина Білик показала рідкісне архівне фото з молодшим сином-копією батька

Табріз святкує 6-річчя.
Легендарна українська співачка Ірина Білик сьогодні святкує день народження молодшого сина.
Табрізу виповнюється шість років. У цей день зірка вдалася до спогадів і вирішила пригадати, яким був її малюк декілька років тому. На сторінці в Instagram виконавиця розмістила кадр, де позувала з крихітним хлопчиком. У кадрі Ірина нахилилася до нащадка, який сидів у дитячому кріслі та гриз іграшки.
"З днем народження, наш улюблений! Сонячний малюк!" – привітала зіркова мама сина.
У коментарях користувачі долучилися до привітань та написали низку приємних слів.
Зауважимо, Табріз народився 8 грудня 2015 року. Ірина Білик та батько дитини, російський фотограф Аслан Ахмадов скористалися послугами сурогатної матері. Хлопчик дуже схожий на свого тата.
Втім, цього року подружжя розлучилося. Раніше зірка говорила, що кохання не вдалося зберегти через те, що вона живе в Україні, а фотограф – в Росії. Втім, згодом співачка назвала головну причину такого рішення – вони сильно змінилися.
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