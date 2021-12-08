Ірина Білик показала рідкісне архівне фото з молодшим сином-копією батька

Табріз святкує 6-річчя.

Легендарна українська співачка Ірина Білик сьогодні святкує день народження молодшого сина.

Табрізу виповнюється шість років. У цей день зірка вдалася до спогадів і вирішила пригадати, яким був її малюк декілька років тому. На сторінці в Instagram виконавиця розмістила кадр, де позувала з крихітним хлопчиком. У кадрі Ірина нахилилася до нащадка, який сидів у дитячому кріслі та гриз іграшки.

Ірина Білик з сином / instagram.com/bilyk_iryna

"З днем народження, наш улюблений! Сонячний малюк!" – привітала зіркова мама сина.

У коментарях користувачі долучилися до привітань та написали низку приємних слів.

Зауважимо, Табріз народився 8 грудня 2015 року. Ірина Білик та батько дитини, російський фотограф Аслан Ахмадов скористалися послугами сурогатної матері. Хлопчик дуже схожий на свого тата.

Ірина Білик з колишнім чоловіком та сином / instagram.com/bilyk_iryna

Втім, цього року подружжя розлучилося. Раніше зірка говорила, що кохання не вдалося зберегти через те, що вона живе в Україні, а фотограф – в Росії. Втім, згодом співачка назвала головну причину такого рішення – вони сильно змінилися.

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