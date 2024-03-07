Ірина Білик показала рідкісне відео з 8-річним сином від ексчоловіка-росіянина

Українська співачка Ірина Білик поділилася рідкісним відео зі своїм молодшим сином Табрізом.

На сторінці в Instagram зіркова мама розмістила ролик, на якому її 8-річний син енергійно танцює під східні мотиви. Хлопчик одягнений у штани, кофту, а на голові у нього рушник. Білик похизувалася, як її син відчуває музику і ритм, а разом з тим поцікавилася думки шанувальників щодо того, може віддати хлопчика на танці:

“Може його на танці віддати? Який стиль танцю порадили б для хлопчика?” - підписала ролик Білик.

Ірина Білик замилувала східними танцями свого 8-річного сина

Своєю чергою, шанувальники зазначили, що у виконавиці дуже талановитий син і підтримали її ідею відправити Табріза вчитися танцям:

Боже! Який гарненький! Так. Треба спробувати віддати на танці. Талановитий хлопчик

Крутий малий! Та ще і з почуттям гумору

Талант! Щось сучасне потрібно - хіп хоп, шафл. Буде круто

На танці африканські-народні. Ірино, ай гарний же у вас синулька

Зазначимо, що Табріз - молодший син Ірини Білик від колишнього чоловіка, російського фотографа Аслана Ахмадова. Як відомо, за Ахмадова Білик вийшла заміж 2015 року. У шлюбі за допомогою сурогатної матері з’явився на світ Табріз Ахмадов. 2021 року Білик та Ахмадов розлучилися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де перебувають сини Ірини Білик та чим вони займаються. Як відомо, окрім Табріза співачка має старшого сина Гліба від стосунків з манекенником Андрієм Оверчуком.

Читайте також: