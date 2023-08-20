Ірина Білик показала свого "чоловіка" і як він до неї ніжно ставиться

Артистка показала, як проводить час з Дмитром Коляденком.

Українська співачка Ірина Білик, схоже, офіційно підтвердила що відновила стосунки зі своїм ексчоловіком, хореографом Дмитром Коляденком.

Ба більше, зірка назвала його своїм чоловіком. Цілком можливо, що закохані навіть поновили й шлюб, хоча офіційної заяви артистка не робила.

На сторінці в Instagram Білик поділилася з шанувальниками кумедним відео з Коляденком, знятим в одному з суші-барів. У ролику Коляденко ласує суші і знущається над Білик, спочатку пропонуючи їй страву, а потім забирає і сам з'їдає.

Врешті, Дмитро таки нагодував кохану. Щоправда, лимоном:

"Якщо дружина на дієті, чоловік повинен тримати дієту разом з нею?" – підписала відео Білик, тим самим натякнувши, що вони з Дмитром знову разом.

Ірина Білик насмішила кумедним відео з Дмитром Коляденком

Своєю чергою, шанувальники пари дуже зраділи за них і ззаначили, що вони створені одне для одного:

Ірочко, це ваша доля! Діма чекав і дочекався на вас та ваше кохання. Це ваша людина

Стосунки Іри і Діми як серіал з мого дитинства. Обожнюю цю пару

Такі класні! Такі близькі, домашні! Дивишся на пару Білик-Коляденко і ніби знову пірнаєш в юність

Всім бажаю бути такими коханими жінками, як Діма Коляденко кохає Іру

Молодці, що разом! Просто душа радіє за Іру! Ти будеш щаслива, бо він тебе дуже-дуже кохає!

Нагадаємо, раніше Ірина Білик насмішила шанувальників милим відео з Дмитром Коляденком на заправці. Пара показалася на Львівщині.

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