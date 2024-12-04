Ірина Білик показала своє дитяче фото з милим бантиком на голові: "Мала перлинка"

Українська співачка Ірина Білик показала рідкісну світлину зі свого дитинства.

Так, виконавиця занурилися у спогади й поділилася своїм архівним фото. На чорно-білому зображенні маленька Ірина постає у сукні з комірцем та з величезним бантиком на голові. Вочевидь, Білик демонструвала свої таланти ще з юних років, тому на фото вона позує співаючи.

Зірка не стала підписувати милу світлину. Натомість вона запропонувала вигадати креативний підпис своїм шанувальникам, які поставили чимало вподобайок. Своєю чергою у коментарях фани не могли не зазначити, що у Ірини талант співати можна помітити навіть у зовсім юному віці. І у результаті прозвали її "малою перлиною".

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Тут і так з фото все зрозуміло – майбутня зірка

Народжена співати!

Співає з пелюшок

Майбутня артистка України

Я дуже хороша дівчинка, але якщо мене розізлити, то я знімаю бантик!

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик засвітилася у Токіо. Співачка під час свого концертного туру вкотре поекспериментувала зі своїм образом і приміряла традиційний японський костюм.

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