Ірина Білик показала своє дитяче фото з милим бантиком на голові: "Мала перлинка"

Співачка показала архівне фото.
Українська співачка Ірина Білик показала рідкісну світлину зі свого дитинства.
Так, виконавиця занурилися у спогади й поділилася своїм архівним фото. На чорно-білому зображенні маленька Ірина постає у сукні з комірцем та з величезним бантиком на голові. Вочевидь, Білик демонструвала свої таланти ще з юних років, тому на фото вона позує співаючи.
Зірка не стала підписувати милу світлину. Натомість вона запропонувала вигадати креативний підпис своїм шанувальникам, які поставили чимало вподобайок. Своєю чергою у коментарях фани не могли не зазначити, що у Ірини талант співати можна помітити навіть у зовсім юному віці. І у результаті прозвали її "малою перлиною".
- Тут і так з фото все зрозуміло – майбутня зірка
- Народжена співати!
- Співає з пелюшок
- Майбутня артистка України
- Я дуже хороша дівчинка, але якщо мене розізлити, то я знімаю бантик!
Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик засвітилася у Токіо. Співачка під час свого концертного туру вкотре поекспериментувала зі своїм образом і приміряла традиційний японський костюм.
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