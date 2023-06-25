Ірина Білик показала, як змінився та підріс її молодший син-копія батька

Українська співачка Ірина Білик показала, як неабияк змінився та підріс її молодший 7-річний син.

Артистка вперше за тривалий час опублікувала світлину з хлопчиком. На фото зірка позувала поруч із Табрізом. 7-річний син виконавиці, якого вона не показувала понад півтора року, неабияк змінився. Табріз підріс, став більш мужнім і, як зазначають прихильники Білик, хлопчик дедалі більше стає схожим на батька, фотографа Аслана Ахмадова.

До речі, схоже, у співачки з сином виникають суперечки щодо його зовнішнього вигляду. Тож артистка поцікавилася у фанів, як краще вчинити.

Ірина Білик із сином Табрізом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Цікава ваша думка! Чи треба робити зачіску дитині таку, яку вона хоче?" – поцікавилася Білик у прихильників.

У коментарях досвідом поділився ведучий Слава Дьомін. Він зазначив, що не забороняв сину щось робити зі своїм волоссям.

"Мій син пофарбувався в рожевий колір в 10 років. Я не забороняв. Зате зараз вже ходить з нормальною зачіскою", - поділився Слава Дьомін.

Зазначимо, молодший син Ірини Білик Табріз з'явився на світ у грудні 2015 року. Батьком хлопчика став фотограф Аслан Ахмадов. Як розповідала виконавиця, на початку повномасштабного вторгнення він її неабияк підтримував. Утім, згодом колишній підставив артистку. За словами виконавиці, він повернувся до РФ та дав там концерт, про що вона дізналась з афіш. Однак на сторінці Ахмадова в Instagram повідомляється, що він емігрував до США.

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