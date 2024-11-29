Ірина Білик показалася в Токіо й приміряла традиційне японське кімоно

Українська співачка Ірина Білик засвітилася у столиці Японії.

Так, нещодавно в Токіо артистка виступила зі своїм благодійним концертом. Тож Білик у своєму фотоблогу показала кадри з того, як минають її дні за кордоном. Зокрема, поділилася атмосферою вулиць. А у перервах між виступами зірка навіть встигла приміряти традиційний японський костюм – кімоно, яке доповнили прикраси на голові та вишукана сумка.

Співачка вже порівняла національний костюм України та Японії. Білик чесно зізналася, що насправді кімоно одягати не так легко. І розсекретила, що цей процес має складну техніку, яка полягає у накладанні спеціальних подушок під одяг. Тож вона б надала перевагу вишиванці та намисту.

Ірина Білик у Токіо / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик у Токіо / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Як вам? Але що я хочу вам сказати: костюм японки зроблений для того, щоб сховати все, що в тебе виросло, зробити талію більшою, тому що тут на мені стільки подушок, якби ви це відчували… Так що я все одно обираю українське намисто, український віночок. А зараз я, напевно, зможу лише пів години в цьому пробути", — зазначила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно син Ірини Білик 25-річний музикант Гліб Оверчук показався за кордоном і на промовистих фото висловив свою громадянську позицію.

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