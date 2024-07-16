Ірина Білик показалася з 8-річним сином і пожалілася на його проблему

Українська співачка Ірина Білик пожалілася на проблему 8-річного сина Табріза від колишнього чоловіка Аслана Ахмадова.

Зокрема, у своєму Instagram знаменитість опублікувала рідкісний кадр із хлопчиком. На знімку артистка тримала Табріза за руки. Щоправда, окрім цього на фото нічого не було й видно. Обличчя сина Ірина Білик не стала показувати.

Однак, співачка продемонструвала нігтики Табріза на руках. Як пожалілася артистка, вони в нього повільно ростуть. Виконавиця цим неабияк занепокоєна. Ірина Білик говорить, що всі аналізи в нормі, а нігті не ростуть. Тож, зірка попросила фанів дати пораду, чому це так відбувається та як із цим боротися.

Ірина Білик із сином Табрізом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Друзі, потрібна ваша порада! Хто знає, чому в дитини погано ростуть нігті на руках? Аналізи всі в нормі", - звернулася до прихильників знаменитість.

Користувачі запевнили артистку, що з нігтями Табріза все добре. Утім, деякі попросили Ірину Білик звернути увагу, чи вистачає в організмі хлопчика всіх необхідних вітамінів.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик публікувала фото з сином. Також артистка розповіла, про першу закоханість Табріза.

Ірина Білик похизувалася, який вигляд має до та після макіяжу

Читайте також: