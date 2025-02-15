Ірина Білик показалася за руку з колишнім Лорак і поставила крапку в чутках про роман

Українська співачка Ірина Білик розставила крапки над "і" у чутках про роман колишнім чоловіком скандальної Ані Лорак – турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу.

Все почалося з нещодавнього виступу Білик на одному з приватних заходів, де був присутній Налкакіоглу. Бізнесмен не приховував своєї симпатії до виконавиці і просто на сцені фліртував з нею під запальні хіти. Тож у Мережі шанувальники почали дискутувати про зародження їхнього ймовірного роману.

Ба більше, співачка ще більше підлила олії у вогонь своїм відвертим зізнанням. Ірина сказала, що її дуже приваблює зовнішність східних чоловіків. Але водночас дала зрозуміти, що між ними таки дружба.

Ірину Білик з колишнім Лорак заскочили разом на модному показі

Утім, на цьому історія не закінчилася. І днями Ірину Білик заскочили у компанії Мурата під час Ukrainian Fashion Week у столиці. Пара мала щасливий вигляд і трималася за руки під час спілкування з журналістами. Тож кореспондент ТСН Іван Воробйов все ж поцікавився, чи переросли їхні стосунки з дружби у кохання. Під час відповіді артистка різко відпустила руку бізнесмена й чітко відповіла, що між ними "дружба". Помітно, що у цей час колишній Лорак завагався, як відповісти і назвав одразу і "кохання і дружбу".

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька оголосила про освідчення їй військового Олексія Ситайла та показала зворушливий момент на відео.

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