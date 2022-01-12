Ірина Білик порівняла свого молодшого сина Табріза з Ейнштейном

Ірина Білик порівняла свого молодшого сина Табріза з Ейнштейном

Зірка показала кумедний ролик.

Українська співачка Ірина Білик не може натішитися, що має такого чудово сина Табріза.

До слова, виконавиця все частіше показує різноманітні фото та відео, де зображений хлопчина. Цього разу артистка у своєму Instagram показала кумедний короткий ролик, на якому порівняла Табріза з Ейнштейном.

На відео молодший син Ірини показав язика та запитав: "Я схожий на Ейнштейна?"

Фани Ірини оцінили кумедний ролик. Вони зазначили, що хлопчина, звісно ж, схожий на видатного фізика. Втім, більшість прихильників зауважили, що Табріз – копія свого тата, фотографа Аслана Ахмадова.

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