Ірина Білик припустила, коли закінчиться війна в Україні: "Хочу зробити гучну заяву"

Українська співачка Ірина Білик висловилася про закінчення повномасштабної війни в Україні.

Знаменитість озвучила каналу М1 свій обнадійливий прогноз, коли над країною нарешті буде вільне небо. Артистка відчуває, що воєнні дії припиняться до дня її народження. До слова, 55-річчя Ірина Білик святкуватиме 6 квітня, тобто через понад місяць.

"Я хочу зробити гучну заяву. Можливо, це буде вперше й востаннє. От чомусь мені здається, що саме до мого дня народження закінчиться війна. Чомусь я так відчуваю. До моїх концертів у Києві, до шостого квітня", - припустила співачка.

Ірина Білик

Зазначимо, цьогоріч в Ірини Білик ювілей. Зірці виповнюється 55 років. Тож, з нагоди особливого свята артистка вирушає в концертний тур містами України, а також готує великий сольний концерт у Києві.

Нагадаємо, нещодавно герой "Холостяка-13" Олександр "Терен" Будько озвучив свій прогноз щодо закінчення війни в Україні. Ветеран також припустив, якою буде перемога.

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