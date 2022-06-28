Ірина Білик - про свого колишнього Дікусара: "Діма саме в тій частині, де тривають воєнні дії"

Українська співачка Ірина Білик розповіла, що час від часу спілкується зі своїм колишнім бойфрендом, хореографом Дмитром Дікусаром, який нині служить в лавах ЗСУ.

Як зізналась артистка, танцівник нині перебуває саме там, де тривають активні бойові дії, тож нечасто виходить на зв'язок.

Востаннє Ірина з Дмитром спілкувалася місяць тому. Утім, Ірина активно телефонує мамі Дікусара.

Вона й розповідає їй, як справи у Дмитра.

"Я телефоную і Дімі Дікусару. Діма не виходить на зв'язок, тому що він саме в частині, де тривають воєнні дії. Тому більше розмовляю з його мамою. Мама розповідає, як у нього справи. А Діма, можливо, на завданні. Він не може так часто розмовляти, як я хотіла б", - розповіла Білик у програмі "Ранок з Україною".

Дмитро Дікусар / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Дмитро Дікусар вступив до лав Збройних сил України, аби захищати країну від окупантів.

Та у середині березня танцівник ледь не загинув. Частина, у якій служить Дікусар, потрапила під обстріл балістичними ракетами.

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