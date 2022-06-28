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Ірина Білик - про свого колишнього Дікусара: "Діма саме в тій частині, де тривають воєнні дії"

Ірина Білик - про свого колишнього Дікусара: "Діма саме в тій частині, де тривають воєнні дії"

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Ірина Білик - про свого колишнього Дікусара: "Діма саме в тій частині, де тривають воєнні дії"

Ірина Білик та Дмитро Дікусар

Українська співачка Ірина Білик розповіла, що час від часу спілкується зі своїм колишнім бойфрендом, хореографом Дмитром Дікусаром, який нині служить в лавах ЗСУ.

Як зізналась артистка, танцівник нині перебуває саме там, де тривають активні бойові дії, тож нечасто виходить на зв'язок.

Востаннє Ірина з Дмитром спілкувалася місяць тому. Утім, Ірина активно телефонує мамі Дікусара.

Вона й розповідає їй, як справи у Дмитра.

"Я телефоную і Дімі Дікусару. Діма не виходить на зв'язок, тому що він саме в частині, де тривають воєнні дії. Тому більше розмовляю з його мамою. Мама розповідає, як у нього справи.  А Діма, можливо, на завданні. Він не може так часто розмовляти, як я хотіла б", - розповіла Білик у програмі "Ранок з Україною".

Дмитро Дікусар / © скриншот з відео
Дмитро Дікусар / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Дмитро Дікусар вступив до лав Збройних сил України, аби захищати країну від окупантів.

Та у середині березня танцівник ледь не загинув. Частина, у якій служить Дікусар, потрапила під обстріл балістичними ракетами.

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