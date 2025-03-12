Ірина Білик розкрила, в яких насправді стосунках перебуває з колишнім чоловіком Ані Лорак

Українська співачка Ірина Білик розкрила, в яких стосунках перебуває з колишнім чоловіком скандальної Ані Лорак – турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу.

Відверту заяву артистка зробила на проєкті "ЖВЛ представляє". Виконавиця говорить, що наразі її серце вільне. Знаменитість зізнається, що почувається неабияк щасливою і їй подобається свій статус. Утім, з чоловіками зірка може ходити на побачення та зустрічатися. Ба більше, Ірина Білик з нетерпінням очікує, коли їй зателефонує загадковий обранець. Саме з ним співачка залюбки б вийшла на побачення.

"Я сьогодні можу сказати впевнено, що я найщасливіша жінка, тому що я вільна. Жити з чоловіком для мене – це на сьогодні, напевно, була б якась кара. Я можу зустрічатися, ходити на побачення – це класно. Я чекаю на один дзвінок, можливо, я з ним і вийду", - поділилася зірка.

Ірина Білик прокоментувала чутки про стосунки з турецьким бізнесменом! ЖВЛ представляє

Щоправда, Ірина Білик не стала розкривати імені чоловіка, з яким хотіла б піти на побачення. Натомість вона поділилася, що наразі повністю занурилася у творчість. До речі, у квітні виконавиця проведе концерти з нагоди свого ювілею. Тож, знаменитість ретельно готується до виступів.

"Вранці встаю о 6:30, готую сніданок собі сніданок і своїй сім'ї і потім думаю про своїх глядачів: яка я повинна бути й що я повинна на сцені показати, коли на свій концерт я вийду. Але одна думка завжди мене переслідує: я не хочу бути кращою, ніж я є. Я хочу, коли я співаю пісні, щоб бути сама собою, якою я є насправді, якою мене бачать близькі та рідні люди", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик припустила, коли в Україні закінчиться війна. Зірка озвучила обнадійливий прогноз.

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