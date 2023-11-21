Ірина Білик розповіла про вчинок Зеленського, який її здивував: "Почала ще більше поважати"

За словами співачки, це сталося 2021 року.
Українська співачка Ірина Білик відверто розповіла про вчинок президента України Володимира Зеленського, який її неабияк розчулив та навіть приємно здивував.
За словами артистки, це сталося під час її виступу в Палаці "Україна", де вона давала великий концерт. Послухати пісні знаменитості прийшов і Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою. Білик говорить, що вона була першою артисткою, на концерт якої прийшов президент. Ба більше, Володимир Зеленський вручив співачці букет і сказав важливі слова.
"Це був концерт у Палаці "Україна". Коли я стояла на сцені, він протягнув мені букет і сказав: "Ірино, ти наша любов". Настільки почала ще більше поважати президента нашого. У мене вперше не лише були компліменти або подарунки, а він прийшов особисто", - пригадала артистка в ефірі "Нашого радіо".
Ірина Білик ще 2021 року ділилася у своєму блозі світлинами, як президент їй дарує квіти на концерті. Тоді співачка зізнавалась, що була неабияк розчулена.
Зазначимо, на концертах Ірини Білик стаються різні ситуації. Нещодавно артистку взагалі покликали заміж. Чоловік вийшов на сцену, став на одне коліно та освідчився.
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