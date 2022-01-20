Ірина Білик розповіла, які пластичні операції зробила і пояснила навіщо

Артистка тричі лягала під ніж хірурга.

Українська співачка, народна артистка України Ірина Білик відверто розповіла про свої пластичні операції.

Шанувальники не раз дорікали артистці, що вона перестаралася з пластикою, тож зірка не стала заперечувати, що робила операції. У програмі "Мій секрет" виконавиця у подробицях розповіла, що саме робила і чому наважилася лягти під ніж хірурга.

Першою пластичною операцією Ірини стала зміна форми очей. Її артистка наважилася зробити після народження сина Гліба. За словами співачки, якщо до пологів вона була хедлайнеркою концертів, то потім її стали ставити виступати на початку.

Ірина Білик до пластики

Ірина Білик з першим чоловіком

"Це було дуже принизливо. Я плакала. Це підштовхнуло щось підправляти у зовнішності. Казали, що у мене були такі очі, "благаючі", так у мене завжди були такі очі, наче я плачу, трошки нависали. Це в мене від тата", - розповіла Білик.

Цікаво, що про сумні очі Білик сказав й тодішній президент України Леонід Кучма і це стало для зірки останнею краплею:

Ірина Білик до пластики

"І тут Леонід Данилович Кучма в залі. Я в такій сукні була, декольте. І він з усіма "добрий вечір", підходить до мене, так дивиться мені у вічі і каже: "Ірино, а чого це у вас такі сумні очі". Я тоді подумала, ну все, треба точно щось робити з очима. Якщо вже президент помітив, що вони такі сумні. І тоді я вирішила завеселити своє обличчя", - пояснила знаменитість.

Ірина Білик та Юрій Нікітін, який тоді був її продюсером / instagram.com/bilyk_iryna

instagram.com/bilyk_iryna

Другою операцією Білик стала зміна форми носа.

instagram.com/bilyk_iryna

"В мене є грузинська кров. Мого прадіда звали Гурій. І якось від Грузії мені залишилось на згадку ніс з горбинкою. Мені здавалось, що цей ніс якось видно за кілометр. Я подумала, що треба якось зайнятись цим питанням. Якщо я секс-символ, я не буду з якимись заплаканими очима і звичайно ніс, попросила трошки прибрати горбинку, але я залишила трошки з того, що у мене було, грузинського. Я не хотіла щоб люди побачили зовсім іншу жінку. До речі, думаю що я зробила неправильно. Треба було взагалі прибрати і зробити щось взагалі рівне", - сказала Ірина.

instagram.com/bilyk_iryna

Також виконавиця не стала приховувати, що декілька разів робила підтяжку обличчя. Не нехтує Білик й уколами краси, а також зізналася, що збільшила губи: "Підколола губки. А що тут такого, якщо я цілуватися люблю", - зазначила артистка.

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