Ірина Білик розсекретила, що подарувала колишньому Дмитру Коляденку на ювілей

Нещодавно хореографу виповнилося 50 років.

Нещодавно екскоханий співачки Ірини Білик, хореограф Дмитро Коляденко відсвяткував ювілей.

Йому виповнилося 50 років. Попри скандали та розрив, колишні залишилися друзями та проводять час разом. Зокрема, вони вітають одне одного зі святами. Коляденко мріяв відсвяткувати 50-річчя у компанії двох колишніх коханих – Оленою Коляденко та Іриною Білик. Втім, через концерт співачка не змогла відвідати вечірку, а зустрілася із ним за два тижні.

У програмі "Світське життя" знаменитість розповіла, що подарувала Дмитру на день народження.

"Він зустрів його із сином та першою дружиною, а з коханою дружиною він зустрівся вже за два тижні. Ми вітали його у мене вдома. Я йому подарувала розкішні парфуми і також вазу. Він просив: "Іро, можеш мені подарувати вазу для квітів. Тому що квіти є, а вази немає. Подаруй таку кришталеву, як колись наші батьки збирали за часів радянського союзу". То я вже знайшла йому дуже красиву вазу і він мені кожного тижня надсилає фото з квітами", – поділилася зірка.

svitske.1plus1.ua

Нагадаємо, раніше Дмитро Коляденко поділився про перший секс з Іриною Білик. Закохані чекали два тижні результатів аналізів, аби покохатися.

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