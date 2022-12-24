Ірина Білик та Дмитро Коляденко показали новорічні танці біля засніженої ялинки

У зірок вже новорічний настрій.
Співачка Ірина Білик показала запальні танці разом із екскоханим, шоуменом Дмитро Коляденко.
Виконавиця та хореограф станцювали новорічний танець під засніженою ялинкою на подвір'ї під хітовий трек "Jingle Bells". Спільним відео із колишнім Білик поділилася на своїй сторінці в TikTok. Публікацію у соцмережі зірка залишила без підпису.
@irina_bilyk @Di Ko #merrychristmas #jinglebells #jinglebellsrock #іринабілик #дмитроколяденко #irynabilyk #намтребаврекомендаціїпотрапити #хочуврекомендації❤️ #требаврек #хочуврекомендації #негайноврек #рекомендації❤️❤️ #рекомендації #трошкируху #рек #рекомендаційний_тренд #реакція #recommendations #негайновтренди ♬ Jingle Bell Rock - Remix - Eduardo Luzquiños
У коментарях під відео шанувальники артистки написали, що були раді знову побачити пару разом.
- Які люди! Вогонь!
- Несподівано!
- Гарні!
Також у сторіз в Instagram співачка поділилася світлиною із Дмитром. На фото Білик позувала з букетом квітів у обіймах шоумена.
Раніше своїми запальними танцями біля новорічної ялинки також поділився голлівудський актор Г'ю Джекман зі своєю дружиною.
Читайте також: