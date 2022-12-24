Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ірина Білик та Дмитро Коляденко показали новорічні танці біля засніженої ялинки

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
547
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ірина Білик та Дмитро Коляденко показали новорічні танці біля засніженої ялинки

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

У зірок вже новорічний настрій.

Співачка Ірина Білик показала запальні танці разом із екскоханим, шоуменом Дмитро Коляденко

Виконавиця та хореограф станцювали новорічний танець під засніженою ялинкою на подвір'ї під хітовий трек "Jingle Bells". Спільним відео із колишнім Білик поділилася на своїй сторінці в TikTok. Публікацію у соцмережі зірка залишила без підпису.

@irina_bilyk @Di Ko #merrychristmas #jinglebells #jinglebellsrock #іринабілик #дмитроколяденко #irynabilyk #намтребаврекомендаціїпотрапити #хочуврекомендації❤️ #требаврек #хочуврекомендації #негайноврек #рекомендації❤️❤️ #рекомендації #трошкируху #рек #рекомендаційний_тренд #реакція #recommendations #негайновтренди ♬ Jingle Bell Rock - Remix - Eduardo Luzquiños

У коментарях під відео шанувальники артистки написали, що були раді знову побачити пару разом. 

  • Які люди! Вогонь!
  • Несподівано!
  • Гарні!

Також у сторіз в Instagram співачка поділилася світлиною із Дмитром. На фото Білик позувала з букетом квітів у обіймах шоумена.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna
Ірина Білик і Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Раніше своїми запальними танцями біля новорічної ялинки також поділився голлівудський актор Г'ю Джекман зі своєю дружиною.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
547
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація