Ірина Білик у пальті на голе тіло знялася у ніжному кліпі

Ірина Білик у пальті на голе тіло знялася у ніжному кліпі

Артистка представила роботу "Мне нравится".

Українська співачка Ірина Білик потішила прихильників випуском нової відеороботи на композицію "Мне нравится".

Режисером кліпу виступив Герман Ненов. Це вже друга співпраця Ірини Білик з цим режисером.

Пісню "Мне нравится" написала Олена Мельник, авторка пісні "Красная помада".

"Я рідко виконую пісні про щасливе кохання, але ось вона, пісня моєї мрії — розповідь про те, що коли між людьми є справжні почуття, то між ними мають бути увага, повага та подарунки", – прокоментувала роботу артистка.

У відео Білик змінює цілих сім образів. Знімання тривали майже добу – у павільйоні та на даху універмагу "Україна".

"Нам, як завжди, "пощастило" — ми знімали в один із найхолодніших і вітряних днів цієї осені. О восьмій ранку на даху торгівельного центру вітер продуває просто наскрізь, розтріпує мою зачіску, а я в розкішному вбранні зображаю невимушену радість", - пригадала знімання Ірина.

Режисер Герман Ненов коментує свою роботу так:

"Цей кліп - fashion campaign жіночих емоцій. Ілюстрація їхніх почуттів та реакцій у ті неймовірні моменти, коли жінці робить якийсь приємний сюрприз її коханий чоловік. Головна ідея кліпу, яку ми хочемо донести до всієї чоловічої половини глядачів: дивуйте своїх жінок, робіть їх щасливими, це їм подобається", - зазначив Ненов.

В одній із сцен кліпу артистка фігурує практично голою — з одягу на ній лише біле пальто та білі човники на шпильці.

"Мені здається, після перегляду цього кліпу для багатьох дівчат має стати новим трендом і навіть традицією – зустрічати коханого практично оголеною, але в гарних туфлях та шикарному пальті!" — сміється Ірина.

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