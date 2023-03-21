Ірина Білик у Празі позувала в обіймах колишнього чоловіка

Співачка Ірина Білик з'явилася на фото зі своїм колишнім чоловіком, шоуменом Дмитром Коляденко.

Спільну світлину виконавиця оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. Експодружжя разом приїхали до Праги та зробили веселий кадр в обіймах одне одного в одному з закладів міста.

"А ми до вас в ранковий час. Друзі маємо до вас запитання. А кого ви обіймаєте (або хотіли б обійняти) зранку?", - звернулася в дописі до фанів Білик.

Тим часом шанувальники не полишають надії, що зірки знову будуть разом. У коментарях фани написали, що Ірина та Дмитро мають гарний вигляд разом.

Ви дуже гарна пара!

Радію, коли бачу вас, Ірино, разом з Дмитром!

Ви настільки гармонійно виглядаєте разом!

Нагадаємо, раніше Дмитро Коляденко ділився архівними романтичними світлинами разом з колишньою дружиною.

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