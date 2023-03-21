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Ірина Білик у Празі позувала в обіймах колишнього чоловіка

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1342
Час на прочитання
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Ірина Білик у Празі позувала в обіймах колишнього чоловіка

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Світлиною виконавиця поділилася у своєму блозі.

Співачка Ірина Білик з'явилася на фото зі своїм колишнім чоловіком, шоуменом Дмитром Коляденко.

Спільну світлину виконавиця оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. Експодружжя разом приїхали до Праги та зробили веселий кадр в обіймах одне одного в одному з закладів міста. 

"А ми до вас в ранковий час. Друзі маємо до вас запитання. А кого ви обіймаєте (або хотіли б обійняти) зранку?", - звернулася в дописі до фанів Білик. 

Тим часом шанувальники не полишають надії, що зірки знову будуть разом. У коментарях фани написали, що Ірина та Дмитро мають гарний вигляд разом.

  • Ви дуже гарна пара!
  • Радію, коли бачу вас, Ірино, разом з Дмитром! 
  • Ви настільки гармонійно виглядаєте разом!

Нагадаємо, раніше Дмитро Коляденко ділився архівними романтичними світлинами разом з колишньою дружиною.

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Дата публікації
Перегляди
1342
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