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Ірина Білик відповіла, чи планує повертатися до свого будинку, де місяць жили окупанти

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Ірина Білик відповіла, чи планує повертатися до свого будинку, де місяць жили окупанти

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

У будинку української співачки Ірини Білик, який розташований у селі Березівка Київської області, місяць жили російські окупанти.

Загарбники робили у оселі артистки все, що хотіли: вони руйнували там все, розважалися, з'їли геть всю їжу та вкрали все, що могли взяти з собою. З речей вцілів лише старовинний рояль, який є дуже ціним для виконавиці.

Утім, виконавиця вирішила відремонтувати свій будинок, який постраждав через окупантів.

Будинок Ірини Білик / ©
Будинок Ірини Білик

"Мені, можна сказати, пощастило – стіни стоять, але пробило дах і є 20 великих дірок. Зараз це ремонтується, вставляють скло. Звичайно, Це все відремонтується і я повернусь, коли закінчиться небезпека в Києві і в Україні", – розповіла Ірина Білик в програмі "Ранок з Україною".

Будинок Ірини Білик / ©
Будинок Ірини Білик

Продавати свою оселю Білик не буде. Виконавиці подобається те місце. Тож будинок Білик відремонтує, прибере там, аби нічого не нагадувало про окупантів, і буде знову жити.

Будинок Ірини Білик / ©
Будинок Ірини Білик

"Це місце, де я тримаю свої валізи, готуюся до гастролей. В мене там дуже хороші сусіди живуть. Все містечко намагається все прибрати зараз, відремонтуватися. Я думаю, ми будемо там далі жити", - додала Білик.

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