Ірина Білик відреагувала на виступ України на "Євробаченні-2024" та зізналася, що б вона змінила

Українська співачка Ірина Білик прокоментувала вихід дуету alyona alyona і Jerry Heil на сцену міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Як зізнається виконавиця, цьогорічний виступ українських представниць їй сподобався. Зокрема, наголосила, що артистки бездоганно впоралися з хвилюванням і чудово виступили перед єврофанами. І зізналася, що через надмірний стрес на конкурсі ніколи не висувала свою кандидатуру на "Євробачення".

"Мені сподобалося. Вони хвилювалися. Я б ніколи не поїхала на "Євробачення". Це так хвилююче, у мене б там серце в штани впало. Я бачила, Альонка дуже хвилювалася. Jerry не показувала, а Альонка – вона така, щира, і видно, що хвилюється. Але вони зібралися і на фінальному етапі круто заспівали", - зазначила Ірина в ефірі "Нашого радіо".

alyona alyona та Jerry Heil / Фото: Getty Images

Щоправда, згодом Білик все ж віднайшла те, що б змінила у виступі дуету. Зокрема, на думку співачки, краще було б зробити фігури представниць більш виразними.

"Я б хотіла, щоб були більш відкриті костюми, тому що у них класні фігури. І в Альони, й у Jerry. Нехай би вони показали свої ніжки", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil запідозрили у романі з учасником "Євробачення-2024" зі Швеції. Зірка вже прокоментувала чутки.

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