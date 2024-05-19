Ірина Білик відверто розповіла про нового чоловіка в її житті: "Він дуже відомий"

Українська співачка Ірина Білик відверто розповіла про особисте життя.

Виконавиця зізналась, що її серце ніколи вільним не буває. Нині є чоловік, який їй неабияк подобається. Щоправда, Білик не може сказати його ім'я та розсекретити, з якої він сфери. За словами співачки, чоловік в Україні відомий, тож користувачі одразу здогадаються, хто запав їй в серце.

Ірина Білик

"Серце моє ніколи не буває вільне. Мені подобається один чоловік, але його ім'я я не можу вам назвати. Він дуже відомий. Якщо я скажу, з якої він сфери, ви одразу здогадаєтесь. Тому я дуже цього не хочу", - розповіла співачка для "М1".

Артистка також додала, що поки не має жодних стосунків із цим чоловіком. Ба більше, вони навіть не спілкуються. Ірина Білик сподівається, що чоловік зрозуміє, що вона має почуття до нього, та зробить перший крок.

Ірина Білик

"Ми не спілкуємося, він мені просто подобається, але я, як жінка, чекаю, що він відчує, що мені подобається, і колись зателефонує", - додала артистка.

Нагадаємо, а от співак Сергій Танчинець не приховує подробиці з особистого життя. Нещодавно лідер "Без Обмежень" зізнався, що більше не самотній. Також виконавець розсекретив, хто стала його обраницею.

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