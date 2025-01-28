Ірина Білик відверто відповіла на чутки про роман із колишнім Лорак: "Люблю східних чоловіків"

Українська співачка Ірина Білик відверто відповіла на чутки про роман із колишнім чоловіком скандальної Ані Лорак – турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу.

Так, днями у Мережі почали активно пліткувати про романтичні стосунки виконавиці. Користувачі підозрюють, що Білик та Мурата Налкакіоглу пов'язує дещо більше, ніж просто дружба. Особливо після відео, де їх заскочили за фліртом.

Тож, Ірина Білик спробувала розставити всі крапки над "і" в коментарі Fashion Reality TV. Артистка зізналась, що турецький бізнесмен дійсно в її смаку. Зокрема, виконавиці неабияк подобається зовнішність східних чоловіків. Співачка додала, що Мурат Налкакіоглу – приємна людина в її житті. Щоправда, вона запевнила, що вони приятелюють. Також виконавиця додала, що їй хотілося б, аби їхня дружба тривала й надалі.

Ірина Білик і Мурат Налкакіоглу / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Я дуже люблю східних чоловіків. Ви знаєте, з ким я зустрічалася, з ким у мене були стосунки. Чомусь вони всі чорняві, симпатичні, енергійні і дуже добрі. Я можу сказати лише одне – розкривати глядачам всіх таємниць я не можу. Це буде неправильно, тому головне в моєму житті – це пісні, моя творчість. Але те, що є дуже приємна людина в моєму житті – Мурат – це однозначно. Мені б хотілося, щоб наша дружба дійсно продовжувалася", - прокоментувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно й Мурат Налкакіоглу реагував на чутки про їхній роман. Турецький бізнесмен зізнався, що його пов'язує з Іриною Білик.

Читайте також: