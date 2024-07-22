Ірина Білик возз'єдналася з Дмитром Коляденком та привітала його з особливим святом: "Помирилася"

Українська співачка Ірина Білик відіграла свій сольний концерт просто неба у Києві.

Артистка запросила чимало зіркових друзів, з якими заспівала у дуеті. Втім, неочікуваним сюрпризом для шанувальників стала поява на сцені шоумена Дмитра Коляденка, який нещодавно заявляв про розірвання дружніх стосунків з Іриною. Зірка не розгубилася та на тлі таких заяв віджартувалася, що помирилася з зірковим другом і згодом пообіцяла знову заблокувати. Так, артисти запалювали сцену з хітом "Фарби".

Ірина Білик заспівала з Дмитром Коляденко після тривалої розлуки

"Задля цього концерту і до завтрашнього дня, тому що у нього завтра (22 липня – прим. ред.) день народження, я з ним помирилася. Але потім я знову його заблокую, добре? Діма Коляденко!", - представила Білик свого колегу на сцені.

Ба більше, наступного дня, 22 липня, артистка таки стримала слово й після примирення привітала артиста з 53-річчям. Ірина опублікувала їхню спільну архівну світлину, де вони позують в елегантних образах.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Нагадаємо, під час свого концерту Ірина Білик також виступила зі співачкою Христиною Соловій. Втім, деякі юзери назвали їхні танці на сцені вульгарними – у Мережі з'явилися відео.

Христина Соловій неочікувано заспівала з Іриною Білик і розсекретила, яка її мрія здійснилася

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