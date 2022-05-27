Ірина Білик вперше показала, що російські окупанти зробили з її будинком: "Вцілів лише рояль"

Українська співачка Ірина Білик вперше показала своїм шанувальникам, що російські війська зробили з її будинком.

Будинок артистки розташований у котеджному містечку у селі Березівка Бучанського району. Звідти знаменитість разом з 6-річним сином поїхала у перший день війни – 24 лютого.

Як розповідала Ірина, пізніше вона дізналася, що російські загарбники майже місяць жили у її помешканні, де робили, що хотіли – з'їли все, що бачили, плавали у басейні.

"Я дуже довго не розповідала своїм прихильникам, що у мене майже місяць жили рашисти. Я вважала, що це не потрібно, тому що вбивали дітей, вбивали людей. А те, що пограбували, зруйнували, розбили щось, я вважала, що це такий мінімум і молилася лише, щоб мій будинок залишився цілим, стіни стояли", - розповіла Білик свою історію в рамках Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, амбасадором якого стала виконавиця.

Зірка вперше показала своє помешкання після того, як там пожили російські війська. Ірина Білик зізналася, що все було зламане, зіпсоване та зруйноване. Вцілів лише старовинний рояль, який є дуже ціним для виконавиці:

"І коли мені показали, що вони наробили в тому місці, де я пишу пісні… У мене, до речі, дуже коштовний гарний рояль і він залишився цілим. Я не знаю, що на них вплинуло. Можливо, ті статуетки, на яких було викарбувано моє ім'я. Може, вони бачили, що я композитор і цей рояль найдорожче, що у мене є. Але все інше було зламано, зіпсовано, зруйновано", - поділилася Білик.

Співачка розповіла, що зробить першою чергою, коли закінчиться війна:

"Я дуже люблю збирати друзів у себе вдома. І перше, що я зроблю, це приїду додому, накрию стіл, запрошу своїх друзів, своїх колег. Це буде шикарний вечір. Ми будемо просто радіти, згадувати все, що з нами відбувалося і як ми це витримали", - поділилася планами Білик.

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