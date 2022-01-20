Ірина Білик вперше розповіла, чому посварилася з Вакарчуком: "Ну хто так робить"

Артистку здивувала поведінка колеги.

Українська співачка, народна артистка України Ірина Білик вперше зізналася, що мала конфлікт з лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

У програмі "Мій секрет" виконавиця розповіла, що сталося і за яких умов. Як з'ясувалося, розбіжності між зірками виникли, коли вони готувалися до концерту пам'яті Кузьми Скрябіна, який трагічно загинув 2 лютого 2015 року.

Тоді якраз йшла підготовка концерту на 40 днів музиканта. За словами Білик, у той момент Вакарчук взяв собі виконувати пісню "Мовчати", яку Білик співала у дуеті з Кузьмою.

"Мене дуже образило, я вперше про це кажу, що Славко Вакарчук, коли це сталося, одразу схопив нашу пісню і одразу побіг у студію писати і співати. Нічого у мене не запитав. Коли на концерті на 40 днів у Палаці Спорту запитали, хто буде співати "Мовчати" я кажу: "Ну, я заспіваю". Мені сказали, що Слава теж хоче співати. Ми ще й сперечалися, хто який рядок співатиме", - поділилася Білик.

Також артистку обурило те, що Вакарчук заборонив музикантам гурту "Скрябін" грати вступ до композиції:

"Він заборонив колективу грати вступ до пісні. Ну хто так робить? Це трагедія саме цього гурту. Він сказав: "Я буду грати сам на роялі". Мені було просто шкода хлопців, що це їхній біль, це їхній фронтмен. Я б на місці хлопців, чесно… Я просто тоді мовчала, мовчала всі ці роки. Але це мій секрет. Щоб люди знали, що дійсно так не можна робити, бо ми всі люди", - зазначила зірка.

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