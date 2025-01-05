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Ірина Білик вперше за тривалий час показала свого 9-річного сина та як він змінився

Ірина Білик вперше за тривалий час показала свого 9-річного сина та як він змінився

Ірина Білик з сином / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Зірка потішила фанів родинним контентом.

Співачка Ірина Білик показала рідкісне фото з сином Табрізом від колишнього чоловіка, фотографа Аслана Ахмадова.

Артистка у своєму фотоблогу доволі рідко розповідає про родину та ділиться особистим. Однак цього разу вона зробила виняток і показала фанам, як змінився та підріс її молодший син.

Так, на зображенні 9-річний Табріз попозував із мамою на тлі прикрашеної новорічної ялинки. Для спільного фото Білик обрала рожеву куртку та сонцезахисні окуляри. Знаменитість не стала вдаватися у подробиці та не розповіла, коли та де була зроблена світлина.

Ірина Білик з сином / © instagram.com/bilyk_iryna
Ірина Білик з сином / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Водночас Ірина звернулася до своїх шанувальників із цікавим запитанням: "Як вважаєте, хто головний у цій команді?". Ймовірно, таким чином співачка дала зрозуміти, що доволі часто йде на зустріч своєму підрослому синочку.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик випустила оновлену версію пісні "Нас нет". Так, на численні прохання українських фанів зірка переклала слова свого славнозвісного хіта на українську мову – трек вже доступний у Мережі й отримав чимало компліментів.

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