Ірина Білик захопила фанів спільним відео з колишнім у центрі Праги

Співачка та шоумен заінтригували Мережу.
Виконавиця Ірина Білик захопила шанувальників спільним відео із колишнім обранцем, шоуменом Дмитром Коляденко.
У своєму ТікТок артистка поділилася романтичним роликом із артистом на тлі зимової Праги під ліричний різдвяний хіт "It's Beginning to Look a Lot like Christmas". У руках Білик тримала невеличкий букет троянд, а Коляденко стояв поруч та обіймав її.
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Відео наробила галасу у Мережі, бо у шанувальників виникли декілька запитань до зірок. По-перше, фанам стало цікаво, чи не натякає Ірина на поновлення стосунків із колишнім коханим. А по-друге, як Коляденко вдалося покинути Україну під час війни.
Коментарів щодо своїх стосунків ані Ірина, ані Дмитро не давали. А ось відповідь на запитання щодо виїзду шоумена за кордон фани знайшли на його сторінці у Мережі, адже 18 грудня у Празі Коляденко був ведучим на благодійному концерті Білик.
Нагадаємо, що днями Ірина Білик поділилася запальними танцями з Дмитром Коляденко біля ялинки.
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