Ірина Білик захопила фото з 8-річним сином і зізналась, чому непокоїться через його зовнішній вигляд

Табріз стає все дедалі частішим гостем у маминому фотоблогу.
Українська співачка Ірина Білик потішила рідкісним кумедним фото зі своїм 8-річним сином Табрізом.
Сімейною світлиною виконавиця поділилася в Instagram. Фото було зроблене, ймовірно, на пляжі. Зокрема, усміхнений Табріз мило позував перед об'єктивом фотокамери та демонстрував свою густу мокру шевелюру.
Як зізналась Ірина Білик, у сина неслухняне волосся. Тож, виконавиця звернулася до прихильників з проханням дати їй пораду. Співачка попросила поділитися своїм досвідом, у кого така ж проблема, і порадити їй чудовий шампунь для такого типу волосся.
"Друзі, потрібна ваша порада! Який дитячий шампунь краще підходить для неслухняного волосся? Поділіться своїми знахідками!" – звернулася до фанів виконавиця.
Підписники Ірини Білик поквапилися її заспокоїти. Користувачі зазначили, що в Табріза чудове волосся і йому не треба підбирати спеціальний догляд.
- Не треба іншого! Нехай буде той, що є. Дуже гарна зачіска!
- Ваш синочок – красень!
- Йому і так гарно!
Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська показала помітно підрослого сина. Також виконавиця неочікувано заспівала з 9-річним Нестором на одній сцені.
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