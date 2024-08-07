Ірина Білик захопила фото з 8-річним сином і зізналась, чому непокоїться через його зовнішній вигляд

Українська співачка Ірина Білик потішила рідкісним кумедним фото зі своїм 8-річним сином Табрізом.

Сімейною світлиною виконавиця поділилася в Instagram. Фото було зроблене, ймовірно, на пляжі. Зокрема, усміхнений Табріз мило позував перед об'єктивом фотокамери та демонстрував свою густу мокру шевелюру.

Як зізналась Ірина Білик, у сина неслухняне волосся. Тож, виконавиця звернулася до прихильників з проханням дати їй пораду. Співачка попросила поділитися своїм досвідом, у кого така ж проблема, і порадити їй чудовий шампунь для такого типу волосся.

Син Ірини Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Друзі, потрібна ваша порада! Який дитячий шампунь краще підходить для неслухняного волосся? Поділіться своїми знахідками!" – звернулася до фанів виконавиця.

Підписники Ірини Білик поквапилися її заспокоїти. Користувачі зазначили, що в Табріза чудове волосся і йому не треба підбирати спеціальний догляд.

Не треба іншого! Нехай буде той, що є. Дуже гарна зачіска!

Ваш синочок – красень!

Йому і так гарно!

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська показала помітно підрослого сина. Також виконавиця неочікувано заспівала з 9-річним Нестором на одній сцені.

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