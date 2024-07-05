Ірина Білик захопила рідкісними фото з 8-річним сином-красенем і розчулила його особливим зізнанням

Артистка також поділилася, як вперше зустріла кохання.
Українська співачка Ірина Білик потішила шанувальників родинним контентом.
Так, у фотоблогу співачка поділилася рідкісними кадрами 8-річного сина Табріза. На зображенні Ірина ніжно тримає хлопчика за руку, який щиро усміхається. Ба більше, артистка поділилася відвертим зізнанням синочка. Як виявилося, Табріз зустрів своє перше кохання й поділився такою відвертістю з мамою. Водночас зірка поділилася й своїми щасливими спогадами, коли сама вперше в житті закохалася у 6-річному віці.
"Пам'ятаєте своє перше кохання в дитинстві? Я вперше закохалася в сусідського хлопчика на ім'я Сашко, коли мені було лише шість років! До речі, Табріз мені зізнався, що закоханий в дівчинку", - замилувала Білик.
У коментарях прихильники виконавиці побажали Табрізу щасливого майбутнього й зробили безліч компліментів.
- Неймовірна дитина, який же він красунчик
- Гарний хлопчик. Щастя йому та мирного неба!
- Поглянувши на цього красуна я забула про все на світі!
- Дуже милий і гарний синочок! Нехай буде здоровий та щасливий!
Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик показувала доволі цікаве захоплення сина й як він проводить своє дозвілля.
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