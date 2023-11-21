Ірина Білик заінтригувала стосунками з чоловіком, який освідчився їй на концерті

Співачка Ірина Білик, яка нещодавно шокувала відео зі свого концерту, де їй освідчився незнайомий чоловік, розповіла детальніше про їхні стосунки зараз.

У розмові з ведучими на радіо "Мелодія FM" Ірина Білик одразу почала хизуватися обручкою, якою чоловік підкорив її серце під час освідчення. Вона зізналася, що наразі продовжує спілкуватися з цим "молодим, красивим і класним хлопцем".

Ірина Білик з хлопцем, який покликав її заміж

"Ми зараз домовилися спілкуватися… Він дуже приємна людина. Я не відмовляюсь від спілкування, кави. Для сексу – ми незнайомі. Мені ще треба місяць-два з ним розмовляти й пити каву. Довго", - сказала Білик в інтерв'ю на радіо.

Також артистка більше розповіла про самого обранця. Як виявилося, закоханого чоловіка звуть Микола. За словами Ірини, він володіє перукарнею у Тернополі, звідки й сам родом.

Не змогла зірка промовчати й про нюанси каблучки. Зокрема, вона зізналася, що, хоч прикраса і виявилася на чотири розміри меншою, проте містить спеціальне гравіювання всередині. До того ж самотня співачка вирішила носити подарунок хлопця щодня.

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Він зробив тут напис. Мені ще потім, через день, моя директорка сказала, що тут написано "Не одинокая я". Я тепер завжди буду її носити. Я вирішила, що якщо я зараз вільна, у мене нікого немає, то нехай у мене буде чоловік, ну хоч один з прихильників! Миколо, мій чоловік і наречений, привіт!", - передала зі студії вітання закоханому артистка.

Наостанок Ірина Білик зазначила, що у "Миколи є всі шанси".

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Ірина Білик розповіла про вчинок президента України Володимира Зеленського, який її розчулив. За її словами, у 2021 році під час її концерту в Палаці "Україна" сталося дещо особливе.

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