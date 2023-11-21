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Ірина Білик заінтригувала стосунками з чоловіком, який освідчився їй на концерті

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
Дата публікації
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1634
Час на прочитання
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Ірина Білик заінтригувала стосунками з чоловіком, який освідчився їй на концерті

Ірина Білик

Артистка запевнила, що незнайомець їй дуже сподобався.

Співачка Ірина Білик, яка нещодавно шокувала відео зі свого концерту, де їй освідчився незнайомий чоловік, розповіла детальніше про їхні стосунки зараз.

У розмові з ведучими на радіо "Мелодія FM" Ірина Білик одразу почала хизуватися обручкою, якою чоловік підкорив її серце під час освідчення. Вона зізналася, що наразі продовжує спілкуватися з цим "молодим, красивим і класним хлопцем".

Ірина Білик з хлопцем, який покликав її заміж / ©
Ірина Білик з хлопцем, який покликав її заміж

"Ми зараз домовилися спілкуватися… Він дуже приємна людина. Я не відмовляюсь від спілкування, кави. Для сексу – ми незнайомі. Мені ще треба місяць-два з ним розмовляти й пити каву. Довго", - сказала Білик в інтерв'ю на радіо.

Також артистка більше розповіла про самого обранця. Як виявилося, закоханого чоловіка звуть Микола. За словами Ірини, він володіє перукарнею у Тернополі, звідки й сам родом.

Не змогла зірка промовчати й про нюанси каблучки. Зокрема, вона зізналася, що, хоч прикраса і виявилася на чотири розміри меншою, проте містить спеціальне гравіювання всередині. До того ж самотня співачка вирішила носити подарунок хлопця щодня.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna
Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Він зробив тут напис. Мені ще потім, через день, моя директорка сказала, що тут написано "Не одинокая я". Я тепер завжди буду її носити. Я вирішила, що якщо я зараз вільна, у мене нікого немає, то нехай у мене буде чоловік, ну хоч один з прихильників! Миколо, мій чоловік і наречений, привіт!", - передала зі студії вітання закоханому артистка.

Наостанок Ірина Білик зазначила, що у "Миколи є всі шанси".

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Ірина Білик розповіла про вчинок президента України Володимира Зеленського, який її розчулив. За її словами, у 2021 році під час її концерту в Палаці "Україна" сталося дещо особливе.

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Дата публікації
Перегляди
1634
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