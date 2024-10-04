Ірина Білик заінтригувала возз'єднанням з колишнім чоловіком: "Ти мій"

Українська співачка Ірина Білик заінтригувала возз'єднанням з колишнім чоловіком, шоуменом Дмитром Коляденком.

Такі думки у користувачів з'явилися після останнього допису зірки в Instagram. Зокрема, артистка опублікувала фото, де зображений Коляденко. На знімку шоумен тримав у руках дві порції їжі – котлету з салатом та пюре. Допис Ірина Білик неочікувано доповнила власною піснею "Ти мій".

Виявилося, що пара разом обідала, ба більше, приготуванням страв займався саме Коляденко. У коментарях під фото шоумен цікавився, чи смачно було, на що Ірина Білик відповіла: "Дякую за обід, сонечко, завдяки тобі загадала дитинство!".

Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Фани вже припускають, що пара возз'єдналася. Вочевидь, більшість із них раді таким припущенням, адже Білик та Коляденка вітають з примиренням.

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Зазначимо, Дмитро Коляденко та Ірина Білик активно почали проводити час разом від початку повномасштабної війни. Однак, у травні цього року шоумен неочікувано оголосив, що вони більше не спілкуються. Ба більше, Коляденко не збирався відновлювати зв'язок та заявляв, що Білик йому не подружка. Утім, схоже, розбиті глечики вдалося склеїти.

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