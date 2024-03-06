Ірина Білик замилувала дитячим фото, де зображена з молодою мамою та бабусею

Співачка Ірина Білик потішила шанувальників архівним дитячим фото.

У своєму Instagram артистка опублікувала чорно-білий знімок, на якому зображена ще зовсім маленькою дівчинкою. Поруч із нею позувала бабуся, яка тримала майбутню артистку на руках, та мама Ганна Яківна.

Як зазначила Ірина Білик, на одному фото зображено три покоління її родини.

Ірина Білик у дитинстві / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

У підписі під світлиною співачка не була багатослівною. Виконавиця лише поцікавилася у прихильників, яку найсмачнішу страву від бабусі вони пам'ятають: "Яку найсмачнішу страву від бабусі ви пам'ятаєте від дитинства?".

Підписники співачки одразу ж почали відповідати. Та не лише улюбленими стравами ділилися фани зірки, вони також зробили чимало компліментів її дитячому фото.

На фото усі три жінки так схожі одна на одну!

Ви такі гарні!

Неймовірне фото!

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Данилко показав, який вигляд мав у дитинстві. Артист опублікував фото, на якому постає з чубчиком та чарівною усмішкою.

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