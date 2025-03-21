Ірина Білик заявила про серйозний діагноз і зробила заяву: "Лікарі наполягають"

Українська співачка Ірина Білик поскаржилася на своє здоров'я й звернулася до шанувальників.

У своєму фотоблогу зірка повідомила, що серйозно захворіла. Виконавиця напередодні свого виступу в турі втратила голос. Так трапилося через серйозний вірус, який спричинив запалення легень. Зараз Ірина перебуває під наглядом лікарів. Вона зауважила, що медики порекомендували відтермінувати концерти. Тож вона перепросила у фанів і додала, що обов'язково вийде на сцену, але коли повністю відновиться й повернеться її голос.

Ірина Білик про хворобу / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"На превеликий жаль, мої найближчі концерти доведеться перенести через поганий стан мого здоров'я. Через вірус і, як наслідок, запалення легень, я не маю можливості співати. Це було непросте рішення, але необхідне – на цьому наполягають лікарі. Я обов'язково приїду після реабілітації і співатиму для вас живим і красивим голосом", - написала артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча 1+1 Наталія Островська показала однорічну доньку під крапельницями. Вона розкрила симптоми, які призвели до госпіталізації Аґати.

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