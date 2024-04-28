Ірина Білик здивувала архівним фото з Миколою Мозговим та його молодою донькою Оленою

Українська співачка Ірина Білик здивувала архівним фото з легендарним музикантом Миколою Мозговим та його донькою, продюсеркою Оленою Мозговою.

Знімок виконавиця опублікувала у своєму Instagram. На архівній світлині Ірина Білик зображена з довгим рудим волоссям. Співачка позувала в чорній сукні. Поруч із нею за столом сидів легендарний артист Микола Мозговий. На архівній світлині також засвітилася донька співака – ще молода Олена Мозгова, яку просто не впізнати.

Співачка не стала підписувати кадр та навіть не вказала рік, коли він був зроблений. Натомість виконавиця поцікавилася у підписників, коли датоване фото: "Який рік?".

Ірина Білик із Миколою Мозговим та його донькою Оленою / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Прихильники Ірини Білик були неабияк здивовані. Вони зазначили, що співачка має неперевершений вигляд. Фани також взялися вгадувати, коли ж зроблене фото. Їхні думки зійшлися на тому, що це кінець 1990-х років або початок 2000-х. Користувачі зазначили, що Ірина Білик була рудоволосою в період виходу музичного альбому "ОМА".

1999 рік - початок 2000-х. Гадаю, що цей період.

Рік альбому "ОМА"

Здається, це період альбому "ОМА"? 1999-2000?

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик святкувала день народження. Виконавицю з 54-річчям привітало чимало колег. Зіркові приятелі артистки також показали її чимало архівних світлин.

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