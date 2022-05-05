Ірина Білик зі сльозами згадала, як написала Кіркорову, що втратила дім: "Він нічого не відповів"

Ірина Білик зі сльозами згадала, як написала Кіркорову, що втратила дім: "Він нічого не відповів"

Народна артистка України Ірина Білик, як і багато українців, втратила свій будинок через дії російських окупантів.

Як раніше зізнавалася співачка, місяць російські військові мешкали у неї вдома, лазили по речах, їли, скільки хотіли, плавали у басейні. У програмі "Ранок з Україною" Білик зізналася, що намагалася достукатися до своїх російських колег. Але марно.

Так, у перші дні повномасштабного вторгнення зірка звернулася до тих російських виконавців в Мережі, яких знає особисто:

"Я думала, що це дуже добрі люди. Я сподівалась, що я звернуся, і вони будуть якось Путіну, вони теж з ним особисто знайомі. Може, вони йому щось скажуть, щоб він перестав це робити з нами. Але ніхто не відповів на моє прохання достукатися до цього звіра", - поділилася співачка.

Окрім того, Білик писала вже особисто російському співаку Філіпу Кіркорову, з яким товаришувала і якому колись подарувала свою ліричну композицію "Снег":

Ірина Білик та Філіпп Кіркоров

"Я думала, що я, як до людини, звернуся до Філіпа. Я написала йому SMS про те, що: "Ти коли будеш співати мою пісню тепер, просто знай, що мені нема де жити. От і все". Але він не відповів", - сказала артистка не стримуючи гірких сліз.

Також зірка поділилася, чи продовжує спілкуватися з батьком її молодшого сина Табріза, російським стилістом та фотографом Асланом Ахмадовим. Білик поділилася, що вони залишилися у гарних стосунках. І що чоловік на початку війни також намагався у себе в соцмережі говорити правду про війну, розповідав, у якій непростій ситуації опинилася Ірина разом з сином:

Ірина Білик з ексчоловіком Асланом Ахмадовим / instagram.com/bilyk_iryna

"Я чекала від нього слів підтримки, але він був теж в шоці. І він писав лише одне: "Боже, коли це все закінчиться, це неможливо". Він дійсно почав розповідати, що відбувається в Україні, що ми з сином поїхали, що нам нема де жити. Але, я так розумію, що потім йому зателефонували друзі і сказали, що небезпечно висловлюватися в Інтернеті. На сьогодні він поїхав до Баку. Там живуть наші бабуся дідусь, він зараз в Азербайджані. Я дуже радію, що в нього також є азербайджанський паспорт", - пояснила артистка.

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