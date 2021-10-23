Ірина Білик зізналася, чому насправді розлучилася з чоловіком та анонсувала гучне весілля

Співачка не полишає надії ще раз вийти заміж.

Українська співачка Ірина Білик у квітні цього року ошелешила фанатів заявою, що розлучається із російським кліпмейкером Асланом Ахмадовим.

У липні екси офіційно оформили розлучення. Раніше зірка говорила, що кохання не вдалося зберегти через те, що вона живе в Україні, а фотограф – в Росії. Втім, у програмі "ЖВЛ" зірка назвала головну причину такого рішення – вони сильно змінилися.

"Так воно в житті буває: поживеш з людиною п'ять-десять років і ти вже інший, і чоловік трошки інший. Може тому і розлучаються люди, бо не можуть утримати ось це перше відчуття, перші моменти", – поділилася зірка.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов / instagram.com/bilyk_iryna

Втім, творчий тандем особистому – не завада. Так, нещодавно Ахмадов зняв для Білик кліп на пісню "Отпусти". Виконавиця зазначила, що ще не раз працюватиме з колишнім.

"Він дуже талановитий як фотохудожник, фотограф, режисер і його треба використовувати дуже часто, тому що він дуже добре знімає жінок", – розповіла Ірина.

Цікаво, що зароджувалися стосунки Білик та Ахмадова на знімальному майданчику. Кліп "Девочка", який приголомшив відвертістю співачки, став відправною точкою майже 10-річній історії кохання.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов / instagram.com/aslanahmadov

"Я помітила, що коли ми з ним познайомилися, то я була така тендітна, спокійна і виконувала все, що він мені пропонував. А коли ми вже розлучалися і знімали цей кліп, то я була примхлива", – додала вона.

Втім, Ірина не втрачає віри, що ще зустріне своє кохання. Співачка пообіцяла влаштувати гучне весілля.

"Я хочу сказати всій Україні, що весілля буде в моєму житті обов'язково. Тим більше, я хочу таке несподіване весілля і щоб воно було дуже веселим. Я запрошу усіх-усіх зірок і всіх, кого я шаную і люблю тут, на українській сцені. Але поки що немає обранця. Коли він з'явиться – я усім скажу", – заявила зірка.

Ірина Білик / instagram.com/bilyk_iryna

Попри те, що кандидата в чоловіки ще немає, наречена з досвідом добре знає, кого шукає. Так, зірка обирає ту людину, яка їй подобається не лише зовні, а в якої добре серце. Це для співачки найголовніше.

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