Ірина Білик звернулася до путініста Кіркорова після його виступу з її піснею на Донбасі

Співачка Ірина Білик прокоментувала скандальну витівку російського співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Так, нещодавно Мережею поширювався ролик, у якому пропагандист виконав пісню Білик "Снег" в окупованій Горлівці на Донеччині.

Українська артистка, авторка цього хіта, не стала мовчати. На своїй сторінці в Instagram Ірина опублікувала зворушливе відео, яке містить справжні кадри терористичних дій країни-агресорки. У кадрі зображені тисячі скалічених і втрачених людських життів і зруйнованих будинків.

Ірина Білик відреагувала на виконання путіністом Кіркоровим її пісні в окупованій Горлівці

Окрім того, співачка використала вірш російською мовою, розкриваючи весь цинізм путініста Кіркорова. У рядках знаменитість звертається до росіянина, називаючи його "генієм" сорому і наготи". І додає, що він вже давно "продав душу дияволу" і "сніг в крові біля його дверей", а "порядність вже не повернути", коли розум затьмарений брехнею.

До слова, Ірина Білик свого часу і справді надавала дозвіл Кіркорову на виконання власної композиції "Снег", але з початком повномасштабного вторгнення позбавила путініста такого права. Втім, прокремлівського блазня це аж ніяк не зупинило. Так, нещодавно він виконав цей трек без будь-якого дозволу для російських військових на Донбасі.

Читайте також: