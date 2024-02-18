Ірина Фаріон різко відгукнулася про Jerry Heil та alyona alyona: "Ганебисько на цілий світ"

Мовознавиця пояснила, чому не в захваті від наших представників на "Євробаченні-2024".

Українська мовознавиця Ірина Фаріон цього разу емоційно висловилася про представниць України на конкурсі "Євробачення-2024".

Фаріон заявила, що вона не стежить за пісенним змаганням, "бо попса - не її музика". Проте професорка не в захваті від Jerry Heil та alyona alyona. Зокрема, Фаріон обурюють псевдоніми артисток:

"Я взагалі не сприймаю тих двох, яких відправили на "Евробачення". Я не цікавлюся тим конкурсом, але коли мені лізе в стрічку мого Facebook якась дивна ідентифікація - alyona alyona. А друга, якась взагалі, я не знаю, що це за назва. Що з ними є? Вони гібриди? Вони звідки? Альона приїхала з Саратова? Вона з Тули приїхала? Вона з Петербурга, з Москви, якщо вона Альона? Та це ідентифікатор, власне ім’я - це ідентифікатор. А та звідки приїхала? З Великобританії? З США? Та це ганебисько на цілий світ!" - вважає Фаріон.

Ірина Фаріон пройшлася по Jerry Heil та alyona alyona: “Що це за гібридизм”

Мовознавицю також обурює те, що пісня Jerry Heil та alyona alyona написана українською та англійською мовами:

"Для того, щоб знайти спосіб показати культуру України, то вони співають то українською, то англійською. Що це за гібридизм? Це ви хочете, щоб я дослухалася до протилежної думки, хай вона собі існує. Але існує і моя думка! Мені, доречі, через це знесли Facebook. То це називається демократія?" - сказала Фаріон.

Також на зауваження ведучої, що можливо Фаріон знесли сторінку у Facebook через те, що вона там образила співачок, професорка заявила, що не бачить у цьому образи,адже вона "називає правду".

Нагадаємо, днями учасники гурту "Антитіла" Тарас Тополя та Сергій Вусик висловилися проти того, аби Україна брала участь у "Євробаченні" і пояснили свою думку.

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