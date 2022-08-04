Ірина Федишин енергійно затанцювала з військовим на своєму благодійному концерті

Ірина Федишин від перших днів повномасштабної війни займається благодійністю.

Спочатку артистка збирала гуманітарну допомогу, згодом поїхала за кордон давати благодійні концерти. А це знаменитість повернулася до України та почала виступати для військових, аби підтримати їхній бойовий дух.

У своєму Instagram Федишин опублікувала відео одного з таких концертів. Для українських захисників артистка виконала відомі свої пісні, такі як "Долоньки", "Розстріляна весна", "Україна" та багато інших.

І військовим однозначно сподобався концерт Ірини. Вони всі дружно підспівували. А деякі навіть танцювали з виконавицею. Один військових взагалі закрутив Федишин у повільному танцю.

"Після благодійних концертів Європою тепер концерти для наших захисників. Дякую ЗСУ за кожний день. Щаслива бути вдома, в Україні", - поділилася зірка.

До речі, виконавиця також трішки розповіла про свої закордонні концерти. Так, артистка їздила країнами Європи, де давала благодійні виступи. За зібрані кошти Федишин дещо придбала для військових. Виконавиця пообіцяла, що згодом розповість прихильникам всі подробиці.

"Скоро розповім, що вдалося придбати для хлопців, завдяки концертам за кордоном. Кожний на своєму фронті. Разом до перемоги", - зазначила співачка.

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