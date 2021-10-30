Ірина Федишин грайливо вигнулася у бікіні та захопила стрункою фігурою

Зірка відпочиває у Туреччині.
Співачка Ірина Федишин продовжує насолоджуватися відпусткою в Туреччині і заодно тішити прихильників фото у купальнику.
Так, цього разу артистка розмістила у фотоблогу світлину, де грайливо позувала у прозорому басейні. Знаменитість вигнулася у бікіні, хизуючись стрункою фігурою.
У дописі Ірина поділилася, що спершу вона з сім'єю вирішила полетіти до Єгипту, але не склалося. За декілька годин до вильоту з Києва готель, який обрала співачка, не підтвердив заявку на відпочинок. Федишин з чоловіком не розгубилися та одразу забронювати тур до Дубаї, але і там склалася аналогічна ситуація. Тому компанія опинилася у Туреччині.
Зі свого боку, фани вирішили втішити кумирку та написали компліменти у коментарях.
- Неймовірна
- Чудова краса надзвичайна
- Лялька Барбі
- Іро, ти така красива
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