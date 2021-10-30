Ірина Федишин грайливо вигнулася у бікіні та захопила стрункою фігурою

Зірка відпочиває у Туреччині.

Співачка Ірина Федишин продовжує насолоджуватися відпусткою в Туреччині і заодно тішити прихильників фото у купальнику.

Так, цього разу артистка розмістила у фотоблогу світлину, де грайливо позувала у прозорому басейні. Знаменитість вигнулася у бікіні, хизуючись стрункою фігурою.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

У дописі Ірина поділилася, що спершу вона з сім'єю вирішила полетіти до Єгипту, але не склалося. За декілька годин до вильоту з Києва готель, який обрала співачка, не підтвердив заявку на відпочинок. Федишин з чоловіком не розгубилися та одразу забронювати тур до Дубаї, але і там склалася аналогічна ситуація. Тому компанія опинилася у Туреччині.

Зі свого боку, фани вирішили втішити кумирку та написали компліменти у коментарях.

Неймовірна

Чудова краса надзвичайна

Лялька Барбі

Іро, ти така красива

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання