Ірина Федишин на атмосферних фото показала, як із 9-річним сином колядувала на Мангеттені

Артистка також похизувалася, що її синові вдалося незвичайного наколядувати.

Українська співачка Ірина Федишин на атмосферних фото показала, як її 9-річний син колядував у США.

Виконавиця за кордоном, де вона перебуває у благодійному турі, не забуває про українські традиції. Зокрема, артистка разом із молодшим сином Олежиком заколядувала для американців у Нью-Йорку, а саме на Мангеттені. Співачка одягнула білу шубу та взяла святкову зірку. Олежику Ірина Федишин обрала кожуха з елементами вишиванки та чорну шапку.

Загалом, синові співачки вдалося наколядувати на ковбасу. Це доволі незвичайно, адже зазвичай дітлахам віддячують цукерками. Щоправда, судячи з інших опублікованих артисткою знімків, солодощі Олежик за колядки теж отримав.

Ірина Федишин із сином Олегом / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Колядники у Нью-Йорку на Манхеттені! Олежик вже наколядував на ковбасу! З Новим роком, друзі", - звернулася до фанів виконавиця.

Нагадаємо, наразі Ірина Федишин із сім'єю перебуває в США, де дає благодійні концерти. Поміж виступами артистка знаходить час, аби побути з рідними. Нещодавно виконавиця показувала, як із чоловіком каталася на лижах.

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