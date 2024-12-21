Ірина Федишин на атмосферних фото показала, як із чоловіком у США каталася на лижах

Українська співачка Ірина Федишин на атмосферних фото показала, як із чоловіком Віталієм Човником у США покаталася на лижах.

Так, знаменитість наразі перебуває в Америці, адже в неї там благодійний тур "Україна колядує". Виконавиця дає концерти та збирає кошти на підтримку ЗСУ. Наразі зірка перебуває в штаті Міннесота. Попри напружений гастрольний графік, Ірині вдалося виділити декілька годин, аби покататися на лижах. В Instagram артистка опублікувала фото, на яких у лижному вбранні позувала разом із чоловіком на тлі засніжених гір Міннеаполіса.

"Сама не знаю, як нам так вдається, але ми встигли вже побувати і на американських гірках", - поділилася знаменитість.

Ірина Федишин із чоловіком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

У коментарях Ірину Федишин та її чоловіка просто засипали компліментами. Прихильники зазначили, що вони разом мають неабияк щасливий вигляд. Також подружжю побажали успіху в їхніх благодійних концертах.

Дуже гарна пара! Бережи вас Боже за вашу важку працю на благо країни і ЗСУ!

Ви – дивовижні!

І собі теж усміхаюся, коли дивлюся на таких щасливих людей!

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин жалілася, що стала жертвою шахраїв з Росії. Зловмисники зламали електронну пошту співачки та її офіційний YouTube-канал.

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