Ірина Федишин назвала найдорожчий подарунок від чоловіка-продюсера

Його Віталій презентував три роки тому.

Українська співачка Ірина Федишин розсекретила, який найдорожчий подарунок їй презентував коханий, продюсер Віталій Човник.

Так, в програмі "Зірковий шлях" знаменитість поділилася, що чоловік подарував їй авто. Такий сюрприз артистка отримала день народження 2018 року. Як пригадала виконавиця, під час святкування у ресторані, обранець проголосив тост і вручив їй коробочку.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

"Я розпакувала – там були ключі від авто. Ми вийшли на вулицю, воно було упаковане бантиком, блимало мені. 3 роки тому. Вже час на Теслу пересідати", – поділилася зірка.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Також Федишин пам'ятає подарунки мами і свекрухи на весілля. Пара одружилася 15 років тому. Так, рідна людина виконавиці вручила доньці колечко, а мама чоловіка – кольє та золотий браслетик на руку. Артистка поділилася, що ці два подарунки для неї пам'ятні і вона їх досі носить.

Зауважимо, минулого року Віталій подарував Ірині на день народження квартиру в Болгарії. Втім, через карантин подружжя вирішило продати житло.

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