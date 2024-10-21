Ірина Федишин неочікувано показала нового члена родини: "Маленьке чудо"

Українська співачка Ірина Федишин повідомила радісну новину.

Тепер у її великій родині оселився ще один маленький пухнастик. Так, Ірина з чоловіком взяли маленького цуценя. За словами артистки, це була одна з найзаповітніших мрій її обох синів Юри та Олега. Тож, вона наважилися й у результаті має двомісячного песика, якого назвали Барні.

"Маємо нового друга. Знайомтеся, наш новий член родини – Барні. Який він гарний, красунчик! Ми трохи з Віталіком шоковані. Ну Юрчик дуже хотів собаку, Олежик теж. І ми вирішили наважитися нарешті. Ми нікому нічого не казали. Ніхто не знає. Маленький гарний хлопчик. Маленьке чудо. Два місяці", - замилувала співачка у фотоблогу.

Ірина Федишин з чоловіком і цуценям / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина зізналася, що хвилювалася перед тим, як показати пухнастика родині. Проте все ж поділилася з фанами зворушливим моментом, як її сини відкривають коробку з бажаним сюрпризом. Спершу хлопці не повірили власним очам, але потім одразу взялися обіймати нового чотирилапого друга. І зрештою, цуценя поступово облаштувалося у новій родині.

Ірина Федишин з синами / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Цуценя Ірини Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно у родині співачки Джамали також відбулися зміни. Після народження третього сина виконавиця здійснила свою мрію й теж показала нового пухнастого члена родина.

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