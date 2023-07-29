Ірина Федишин ніжно привітала чоловіка з річницею шлюбу та замилувала спільними фото

Зіркове подружжя - співачка Ірина Федишин та продюсер Віталій Човник - вже 17 років підтримують одне одного у шлюбі.

Сьогодні, 29 липня, пара відсвяткувала "трояндове" весілля. У святковий день Ірина поділилася в Instagram щасливою світлиною в обіймах чоловіка з величезним букетом червоних троянд і розповіла секрет їхніх міцних стосунків.

"Сьогодні 17 років нашій сім'ї! "Трояндове" весілля! Щасливі разом! Для створення сім’ї потрібно полюбити, а для збереження - треба мати багато талантів: любити, терпіти, прощати, жартувати, підтримувати один одного і не забувати про романтику.Так ніхто ще не кохав" - написала Федишин.

Ірина Федишин з чоловіком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

У коментарях шанувальники співачки привітали подружжя із цією важливою датою та побажали їм зберегти кохання скрізь роки.

Нагадаємо, що Ірина Федишин та Віталій Човник одружилися, коли співачці було усього 19 років. Пара виховує двох синів 12-річного Юрія та восьмирічного Олега.

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