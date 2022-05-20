Ірина Федишин після скандалу поїхала до Польщі та виправдалася за свої слова про ЛГБТ-спільноту

Українська співачка Ірина Федишин після скандалу з балами від нацжурі для Польщі на "Євробаченні-2022" поїхала до сусідньої країни.
Звідти виконавиця записала відеозвернення, у якому спробувала розставити крапки над "і". Окрім Польщі, Федишин встигла втрапити й у скандал через своє ставлення до ЛГБТ-спільноти. Як відомо, артистка сказала, що це "великий гріх".
У відеозверненні Ірина спробувала пояснити, що мала на увазі:
"Про гомосексуалізм. Я не засуджую жодну людину. Бог не закликає ненавидіти їх, а попередити про наслідки цього гріха. В інтерв'ю я висловила свою думку. Як не хочете чути, так не питайте, бо мені неприємно спілкуватися на такі теми. Ви знаєте, про що я співаю. Я знаю, що щастя в чистоті. Я співаю про любов, про вишиванку, про Україну. І ще. Не треба мені писати, щоб я виїжджала до москалів, тому що саме там пресують ЛГБТ. В нас не московський варіант. В нас український варіант - в нас ніхто нікого не пресує. Кожен буде відповідати перед Богом сам за себе", - говорить Федишин.
Також вона поділилася, що на собі відчула гостинність та підтримку Польщі:
"Я сьогодні вперше від початку війни перетнула кордон України і сама побачила і відчула, як поляки ставляться до українців. Польще, ми дякуємо вам за все. Польще, ми вас любимо", - сказала артистка.
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