Ірина Федишин похизувалася незвичайним подарунком від фанів, який із чоловіком отримала в США

Українська співачка Ірина Федишин наразі з чоловіком Віталієм Човником та синами перебуває в США, де вона активно дає благодійні концерти в рамках туру "Україна колядує".

За кордоном артистка також зустріла й День святого Миколая. Без святкових подарунків співачка не залишилася. Як поділилася знаменитість, прихильники привітали її зі святом. Зокрема, вони подарували виконавиці та її чоловікові особливий презент, а саме парні піжами в клітинку. Тож, в турі, коли Ірина Федишин перебуватиме в прохолодних штатах, вона точно не буде мерзнути, адже її зігріватиме спальне вбрання.

Ірина Федишин із чоловіком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Подарунки - піжами, які нам передав святий Миколай на концерті через наших прихильників. Як тільки святий Миколай так все знає? Дякуємо за турботу!" – подякувала прихильникам артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин показувала, як у перервах між концертами проводить час із синами. Зокрема, артистка разом із дітьми порозважалася в парку розваг Disney World та опублікувала атмосферні фото звідти.

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