Ірина Федишин похизувалася оригінальним подарунком від чоловіка на 17 річницю їхнього шлюбу

Коханий артистки не одразу привітав її, тож вона навіть подумала, що він забув про свято.

Українська співачка Ірина Федишин похизувалася оригінальним подарунком від чоловіка, продюсера Віталія Човника, на 17 річницю їхнього шлюбу.

Як розповіла виконавиця, 29 липня вони з коханим прокинулися та поїхали займатися власними справами. Згодом чоловік написав Ірині та запитав, що купити додому. Співачка розгубилася, адже чекала на привітання від обранця, але він попросив лише невеликий список продуктів. Федишин подумала, що чоловік забув про річницю та попросила його купити хліба та яєць.

"Прокинулися зранку: Віталік пішов на стрижку, а я побігла на манікюр. Тим часом Віталік пише мені: "Що взяти додому, але не пиши багато". Я відписую: "Ок! Лови мінісписок: візьми хліба і яєць". А сама сиджу і думаю – пам'ятає чи забув, що сьогодні день нашого одруження?" – пригадала знаменитість.

Листування Ірини Федишин з чоловіком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Аж раптом до салону, де співачка робила манікюр, приходить кур'єр. Він приніс їй подарунок від чоловіка на 17 річницю їхнього шлюбу. Коханий подарував Ірині Федишин хліб, яйця та чималий букет троянд.

Саме такі подарунки Ірина Федишин отримала від чоловіка / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Тут приходить до салону кур'єр і приносить мені квіти, хліб і яйця. Не забув! Подарунок чоловіка на 17 років подружнього життя: квіти, хліб і яйця", - з гумором написала знаменитість.

Читайте також: