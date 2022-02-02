Ірина Федишин похизувалася розкішним подарунком від чоловіка на 35-річчя

Коханий здійснив мрію співачки.

Українська співачка Ірина Федишин 1 лютого відсвяткувала ювілей.

Зірці виповнилося 35 років. Зрання коханий артистки, її продюсер Віталій Човник потішив іменинницю сюрпризом. Знаменитість протягом дня тримала в таємниці подарунок чоловіка, але згодом все ж похизувалася, що ж їй презентував обранець.

У фотоблогу Ірина розмістила відео, на якому показала розкішний величезний букет тюльпанів, повітряні кульки та чималу коробку. Коли Федишин відкрила її – звідти вилетіли ще кульки-сердечки, а на дні була путівка на Мальдіви. Саме про цю подорож зірка мріяла та навіть написала пісню. Співачка зняла свою першу реакцію. Щастю іменинниці не було меж.

"Мальдіви! Путівка на Мальдіви! Єєєє! Дякую, Віталику", – прокоментувала презент вона.

Також артистка показала, як святкувала ювілей. Провести цей день Ірина вирішила у колі сім’ї. Родина поїхала у гори, де орендувала будиночок.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

На мінівечірці не минулося без тортика та традиційної пісні-привітання.

"Моя найбільша радість, найбільше щастя, найбільше багатство - моя сім‘я! P.S. Друзі, я приголомшена такою кількістю вашого тепла і любові, яке ви сьогодні мені подарували! Люблю вас! Дякую кожному за привітання", – написала виконавиця.

Читайте також: