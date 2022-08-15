Ірина Федишин показала моторошні кадри зруйнованих Бучі, Бородянки і Гостомеля: "Жахливі руїни"

Виконавиця Ірина Федишин сьогодні, 15 серпня, відвідала зруйновані окупантами Бучу, Бородянку та Гостомель.

У своєму Instagram Знаменитість показала моторошні, що після себе залишили окупанти. Всюди зруйновані та випалені будинки, споруди, підірвані мости.

Як зазначила Ірина, від побаченого у неї просто холоне у жилах кров, адже за кожною знищеною будівлею стоїть зруйнована людська доля.

"Гостомель, Буча, Бородянка… Жахливі руїни… Від побаченого, мороз по тілу і оніміння від жаху, через які тяжкі випробування проходить Україна… За кожним розбитим і спаленим будинком тисячі розбитих людських доль. Рашисти - це терористи і нелюди…", - з болем написала виконавиця.

До слова, українці вже поступово почали відбудовувати те, що знищи російські окупанти. Утім, масштаби руйнувань занадто великі і на це знадобиться чимало часу та ресурсів.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин їздила на передову. Там знаменитість зустрілася з українськими захисниками та сфотографувала "трофейну" техніку.

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